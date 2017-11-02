В Бресте 30 октября – 2 ноября проходит международный семинар, организованный в рамках совместного белорусско-шведского проекта «Совершенствование территориального планирования в городах Республики Беларусь», реализуемого БЕЛНИИП Градостроительства, ОО «Земельная реформа» и Национальной администрацией Швеции по картографии, кадастру и земельной регистрации (Lantmäteriet).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в качестве приглашенных экспертов в области градостроительства на семинаре выступили практикующие архитекторы из Швеции Класс Классон и Каролин Йохансон. Они представили шведский опыт в области реконструкции исторического наследия, в том числе бывшей промышленной зоны, создания условий для развития туризма и благоустройства дворовых территорий.

В ходе встреч также обсуждались вопросы организации общественных мест, способы коммуникации с населением и организации эффективного взаимодействия горожан, муниципалитета и проектных организаций.

Большое внимание уделено концепции «Симбио Сити» на примере городов Швеции, где они представляются одновременно компактными, зелёными и «умными», на территории которых реализуются технические идеи по энергоэффективности и грамотной переработке и вторичному использованию отходов.

Выступления представителей белорусской стороны касались проекта ПРООН/ГЭФ по поддержке зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси, целей и планов действий в его рамках. Кроме того, на мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся финансирования проектов, очистки земель после промышленных предприятий. В ходе семинара задавались практические вопросы о работе проектных служб.

Практический интерес для специалистов Национального кадастрового агентства в первую очередь представляли вопросы использования результатов кадастровой оценки при планировании городской территории и применения современных методов работы по городскому планированию, которые рассматривались на примере города Бреста.