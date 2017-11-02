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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛНЕФТЕХИМА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 17,1%
17:10 02.11.2017

Организациями концерна «Белнефтехим» за январь-сентябрь 2-17 года экспортировано товаров на сумму 5,6 млрд долларов США, или 117,1% к январю-сентябрю 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 11,2%.

В результате принимаемых мер по наращиванию экспортных поставок на маржинальные рынки, консолидации функций отраслевой товаропроводящей сети и стабилизации российского рубля большинство организаций химической отрасли обеспечили в отчетном периоде значительный рост экспортных продаж в стоимостном выражении: ОАО «Полоцк-Стекловолокно» – на 11%, ОАО «Могилевхимволокно» – на 10,7%, ОАО «Лакокраска» – на 22,3%, ОАО «СветлогорскХимволокно» – на 9,8%, ОАО «Гродно Азот» – на 7,5%. Удалось нарастить физические объемы экспорта по таким товарным позициям, как углеродные материалы (на 23,3%), фтористый алюминий (на 22,9%), NPK-удобрения (на 13,4%), капролактам (на 14,7%), стеклоткани и сетки (на 5,5%), стекловолокно (на 38,1%).

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное.

Экспорт услуг за отчетный период ожидается на уровне 117,2%.

Уровень затрат на производство и реализацию продукции по организациям концерна за январь-сентябрь 2017 г. снизился к аналогичному периоду 2016 года на 3,2%.
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