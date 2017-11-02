ООО «Ардера», новый импортер LADA в Беларуси, объявило цены на универсалы Vesta SW и SW Cross.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые универсалы LADA доступны от 22760 рублей.

Уже в стандартное оснащение всех моделей входят система стабилизации ESP с функцией помощи при трогании на подъеме, круиз-контроль, 3-уровневый подогрев сидений, обогрев лобового стекла по всей поверхности, центральный подлокотник с боксом между передними сиденьями, багажные рилинги на крыше, аудиосистема MP3/USB/SD/AUX, функция Bluetooth Hands Free, датчики дождя и света, функция дистанционного открытия двери багажника, система контроля парковки.

Внедорожный универсал LADA Vesta SW Cross также отличают литые диски R17 с алмазной шлифовкой, внедорожный обвес, повышенный до 203 мм клиренс, новые бамперы и особые цветовые решения.

Также среди оборудования модели – мультимедийная навигационная система с сенсорным экраном 7" Touch Screen и высокой детализацей белорусских карт, камера заднего вида с динамической разметкой зоны парковки, атмосферная LED-подсветка салона, задний откидной подлокотник, подогрев задних сидений, подсветка места открытия дверей, двойной пол и специальные органайзеры в багажном отделении.

Оснащенные мотором 1,8 122 л.с. универсалы LADA Vesta имеют дисковые тормоза всех колес.

Новые универсалы Vesta SW и SW Cross можно приобрести в новых автоцентрах официальных дилеров LADA – в Минске (пр-т. Независимости, 169) и в Гомеле (пр-т. Космонавтов, 116).