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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЬШИНСТВО ВЫПУСКНИКОВ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА БГСХА БУДУТ ТРУДОУСТРОЕНЫ В СИСТЕМЕ ГОСКОМИМУЩЕСТВА
16:46 02.11.2017
Председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев и заместитель председателя Госкомимущества Александр Литреев 2 ноября приняли участие в работе комиссии по распределению выпускников Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (Горки, Могилевская область).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, комиссии определила места первого трудоустройства для 57 выпускников бюджетного отделения землеустроительного факультета БГСХА и двух выпускников инженерного факультета, которые получат направления по специальностям: землеустройство, земельный кадастр, геодезическое обеспечение кадастра и землеустройства в подчиненных Госкомимуществу организациях и предприятиях.
Между Госкомимуществом и Горецкой сельхозакадемией налажено давнее активное и тесное сотрудничество. Большинство завтрашних молодых специалистов знакомы со своими будущими работодателями уже с 3-го курса академии, с момента прохождения первых производственных практик. Специалисты ведомства и подчиненных ему организаций принимают необходимое возможное участие в формировании учебных планов подготовки специалистов БГСХА. В частности, с учетом пожеланий и предложений отрасли, направленных совершенствования подготовки специалистов для профильных организаций, определяется необходимый перечень и объем учебных дисциплин и практик.
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