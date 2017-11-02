В Беларуси появились низкокалорийные иммунококтейли Exponenta Imuno+, которые изготовлены без добавления сахара и богаты белком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ-Медиа, пробиотические напитки разработаны технологами Горецкого пищевого комбината для профилактики и укрепления иммунитета.

Новые иммунококтейли для «зожников» разливают в Горках в Могилевской области, стараясь поддержать популярный в мире тренд на функциональные напитки. Идея разработчиков заключалась в том, чтобы создать белковый продукт, который бы лучше укреплял иммунитет и при этом не давал лишнего веса. Технологи снизили на 30% калорийность (до 50 ккал) и полностью отказались от добавления сахара (вместо него – сукралоза), который нередко приводит к снижению иммунитета и отложению жиров.

В ритейле появились новые версии Imuno+ с разными наполнителями. В ягодном коктейле используются пюре из малины и черной смородины, тогда как травяной содержит в себе экстракты эхинацеи и лимонника, известного своим тонизирующим и укрепляющим свойствами. Напитки получают из концентрата сывороточного белка, который извлекают из молочной сыворотки путем микропартикуляции (тепловой и механической обработки). В результате напиток хотя и молочный, но не содержит жиров.

«Напитки Imuno+ появились на рынке в начале года, однако все это время мы продолжали исследования и сумели заметно улучшить первоначальный состав. Новые иммунококтейли с ягодным и травяным наполнителями не содержат сахара и имеют меньшую калорийность. Пробиотические напитки лучше укрепляют иммунитет и способствуют большей защите организма, что особенного актуально в холодное время. По своим свойствам иммунококтейли не имеют аналогов в мире», – подчеркнул заместитель директора по модернизации и развитию Горецкого пищевого комбината Михаил Глушаков.

Поскольку коктейли предназначены для укрепления иммунитета, в них включены аминокислоты и лактобактерии L.Casei, борющиеся с возбудителем гастрита и язвы. Присутствуют также витамины В6 и D3, что позволяет эффективнее усваивать белок и тем самым усиливать иммунную защиту. В частности, B6 (пиридоксин) улучшает обмен веществ и помогает работе нервной системы и печени. Витамин D3 (холекальциферол) в свою очередь позволяет укрепить иммунную и костную системы.

«Иммунитет напрямую связан с тем, что мы едим. Сейчас большинство белорусов страдают от дефицита белка, что может влиять на внешний вид и устойчивость к заболеваниям. Пробиотический напиток призван выровнять обмен веществ и укрепить иммунитет. Мы рассчитываем, что он станет популярен не только у тех, кто уже ведет здоровый образ жизни – он представляет интерес для широкой аудитории», – пояснил М. Глушаков.

Новые коктейли для иммунитета сначала поступят в крупные магазины Минска и областных центров. После этого они станут доступны и в небольших городах.

Иммунококтейли Exponenta Imuno+ входят в число продуктов для «зожевцев» от Exponenta. В конце 2014 года в Горках выпустили обогащенные белком напитки Exponenta Active, которые позволяют правильно питаться в условиях дефицита времени на обед или перекус. В 2017 году его дополнили Imuno+ и Skyr – густой молочный продукт с высоким содержанием белка, напоминающий по вкусу и консистенции мягкий творог.