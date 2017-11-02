За январь-сентябрь 2017 г. организации концерна «Белнефтехим» произвели промышленную продукцию в фактических ценах на сумму 13,17 млрд рублей, что составило 111,6% к соответствующему периоду 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 95,5% к уровню января-сентября 2016 г., что обусловлено графиком переработки нефти на белорусских НПЗ.

За отчетный период добыто 1 млн 236 тыс. тонн нефти, или 100,2% к январю-сентябрю 2016 г.

Обеспечен прирост производства масел нефтяных смазочных – на 11,6%, бензина АИ-95 – на 4,1%, топлива реактивного – на 17,6%, битумов – на 24,9%, акрилонитрила – на 32,9%, мочевины (карбамида) – на 0,6%, метанола – на 26%, NPK-удобрений – на 12,7%, красок и лаков на основе полимеров в летучих органических растворителях – на 3,7%, ангидрида фталевого – на 6%, ПЭТФ – на 6,3%, тканей из стекловолокна – на 12,4%, нетканых материалов – на 0,8%, шин для автобусов или грузовых автомобилей – на 3,4%.

Концерн выполнил норматив снижения запасов готовой продукции – он не превысил 14% к среднемесячному объему производства и снизился с начала года на 0,4%.

Показатель по удельному весу инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 47%, что значительно превышает доведенный показатель.

Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2017 г. составила в целом по концерну 1096,4 рубля.