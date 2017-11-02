ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.11.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛА ФАКТЫ ПРИЕМА ГОСПРЕДПРИЯТИЯМИ НА РАБОТУ ЛИЦ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА
15:43 02.11.2017

Органы прокуратуры Гомельской области проверили исполнение нанимателями законодательства, регулирующего прохождение обязательных медицинских осмотров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, было установлено, что работники двух предприятий в Петриковском и Лоевском районах в нарушение требований Трудового кодекса проходили медицинские осмотры, оплачивая их собственными средствами.

Выявлены факты приема на работу лиц без прохождения ими обязательного предварительного медицинского осмотра. Например, в 2016 – 2017 годах на одном из предприятий Речицкого района на работу было принято 11 работников без представления соответствующей справки. В Гомеле наниматель ненадлежащим образом осуществлял контроль над направлением работников на обязательные периодические медицинские осмотры. Так, маляры и слесари с учетом факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса подлежали медицинскому осмотру 1 раз в год, а фактически проходили его 1 раз в 3 года.

Несмотря на значительное количество лиц, не явившихся на такие мероприятия, работодатели в большинстве случаев не принимали к ним мер воздействия, направленных на формирование сознательного отношения к своему здоровью.

Умерший на рабочем месте в октябре 2016 года работник ОАО «Гомсельмаш» в 2012 и 2016 годах направлялся на прохождение периодического медицинского осмотра, однако оба раза их не завершил, решение о его годности к выполняемой работе не принималось, но от работы он при этом не отстранялся.

На двух предприятиях Светлогорского района наниматели несвоевременно приняли меры по переводу на другую работу лиц, у которых по результатам обследования выявлены заболевания, препятствующие продолжению трудовой деятельности.

Кроме того, органы прокуратуры проверили государственные учреждения здравоохранения, оказывающие услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников.

В одной из поликлиник Гомеля в состав комиссий, действовавших в 2015 и 2016 годах, входили врачи, не имевшие соответствующей квалификации.

В ряде случаев медицинские учреждения ненадлежащим образом составляли акты периодического медосмотра, нарушали сроки их направления нанимателю и в территориальный орган государственного санитарного надзора.

По результатам проверки прокуроры внесли 6 представлений, вынесли 2 предписания, объявили 1 официальное предупреждение, направили 2 информационных письма, при этом прокуратура области внесла в Гомельский областной исполнительный комитет представление с требованием об устранении выявленных нарушений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2017
валюта курс
EUR 2.3027
USD 1.9774
RUB 3.4032
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3027 +0.0039
USD 1.9774 +0.0014
RUB 3.4032 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3000 2.3050
USD 1.9750 1.9790
RUB 3.3960 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 02.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 67.4000 68.1000
USD/RUB 57.9000 58.2700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте