Органы прокуратуры Гомельской области проверили исполнение нанимателями законодательства, регулирующего прохождение обязательных медицинских осмотров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, было установлено, что работники двух предприятий в Петриковском и Лоевском районах в нарушение требований Трудового кодекса проходили медицинские осмотры, оплачивая их собственными средствами.

Выявлены факты приема на работу лиц без прохождения ими обязательного предварительного медицинского осмотра. Например, в 2016 – 2017 годах на одном из предприятий Речицкого района на работу было принято 11 работников без представления соответствующей справки. В Гомеле наниматель ненадлежащим образом осуществлял контроль над направлением работников на обязательные периодические медицинские осмотры. Так, маляры и слесари с учетом факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса подлежали медицинскому осмотру 1 раз в год, а фактически проходили его 1 раз в 3 года.

Несмотря на значительное количество лиц, не явившихся на такие мероприятия, работодатели в большинстве случаев не принимали к ним мер воздействия, направленных на формирование сознательного отношения к своему здоровью.

Умерший на рабочем месте в октябре 2016 года работник ОАО «Гомсельмаш» в 2012 и 2016 годах направлялся на прохождение периодического медицинского осмотра, однако оба раза их не завершил, решение о его годности к выполняемой работе не принималось, но от работы он при этом не отстранялся.

На двух предприятиях Светлогорского района наниматели несвоевременно приняли меры по переводу на другую работу лиц, у которых по результатам обследования выявлены заболевания, препятствующие продолжению трудовой деятельности.

Кроме того, органы прокуратуры проверили государственные учреждения здравоохранения, оказывающие услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников.

В одной из поликлиник Гомеля в состав комиссий, действовавших в 2015 и 2016 годах, входили врачи, не имевшие соответствующей квалификации.

В ряде случаев медицинские учреждения ненадлежащим образом составляли акты периодического медосмотра, нарушали сроки их направления нанимателю и в территориальный орган государственного санитарного надзора.

По результатам проверки прокуроры внесли 6 представлений, вынесли 2 предписания, объявили 1 официальное предупреждение, направили 2 информационных письма, при этом прокуратура области внесла в Гомельский областной исполнительный комитет представление с требованием об устранении выявленных нарушений.