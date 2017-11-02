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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПРОДОЛЖАЕТ ВНЕДРЯТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
15:33 02.11.2017

В рамках модернизации и автоматизации производства в ОАО «БЕЛАЗ» продолжается внедрение инновационных сварочных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в сварочном цеху введен в промышленную эксплуатацию новейший роботизированный технологический комплекс (РТК) от ведущего мирового производителя сварочной робототехники компании Carl Cloos Schweisstechnik GmbH (Германия). Подвижный портал с двумя роботами-манипуляторами применяется для высококачественной сварки оснований платформ карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 тонн. Внедрение новейшего РТК обеспечит рост производительности, позволит существенно повысить качество выполняемых сварных соединений, а также поспособствует улучшению условий труда, сведя к минимуму влияние человеческого фактора на процесс производства сварочных работ.

Роботизированный технологический комплекс состоит из двух сварочных роботов нового поколения – ведущего и ведомого, смонтированных в подвесном положении на одном большом подвижном портале, который может синхронно перемещаться по двум напольным рельсам. Основания платформ самосвалов устанавливаются на специальный стол-позиционер для плоских деталей, где в удобном нижнем положении собственно и идет сварочный процесс. Позиционеры рассчитаны на детали с максимальными габаритами 14х8 метров и обладают необходимой координацией движений благодаря осям вращения и наклона. Высокую мощность сварки обеспечивают импульсные сварочные источники питания. Быстрая переналадка сварочных роботов и столов-позиционеров согласно требованиям технологического процесса достигается с помощью программного обеспечения комплекса.

Роботизированная установка имеет очень удобную для оператора систему управления всего комплекса. Ее передняя панель оснащена ручным программатором с цветным дисплеем и большими сенсорными кнопками, клавиатурой и пультом ДУ. Поэтому неудивительно, что все три сварочных роботизированных модуля, работающих в сварочном цехе, обслуживает всего один оператор.
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