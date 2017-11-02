На 1 октября 2017 года упрощенную систему налогообложения применяют 33144 плательщика, что составляет 47,7% от общего количества субъектов хозяйствования Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, при этом 21700 плательщиков – индивидуальные предприниматели, а 11444 – организации.

За счет поступлений плательщиков данной категории сформировано 7,4% местного бюджета области. Всего они внесли в казну 108,4 млн рублей.