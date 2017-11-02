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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ
14:51 02.11.2017

В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, больничные организации здравоохранения 4 ноября будут работать по графику субботнего дня, 5 ноября - выходного дня, 6 ноября - рабочего дня, 7 ноября - праздничного дня.

Работа амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники 4 ноября будет организована по графику рабочего дня, 5 ноября - по графику в выходной день, 6 ноября - как в субботний день, 7 ноября - как в праздничный день.

В выходные и праздничный день амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.
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