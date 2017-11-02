В ближайшее время будут подписаны документы по либерализации бизнеса. Об этом журналистам сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский в рамках конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего".

"Восемь из десяти документов подписаны. В ближайшее время будет подписан документ по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий. Он практически готов. Надеюсь, будет совещание, чтобы в широком формате обсудить все нюансы", - отметил он.

Предполагается, что после принятия всего пакета документов по либерализации экономики будет проведено широкое общественное обсуждение новаций, которые предусмотрены.

Как заявлял Василий Матюшевский ранее, пакет документов, направленных на развитие предпринимательства, должен кардинально поменять бизнес-среду в Беларуси. Принятие документов направлено на выполнение двух основных задач: обеспечение самозанятости населения, снижение стоимости входа в любой бизнес и последующего администрирования, а также цифровизация экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, конференция "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего" проходит 2-3 ноября в Минске. Мероприятие нацелено на поиск решений, которые помогут заложить основы будущего страны и сократить разрыв между политикой и практикой. Сегодня участники обсуждают тенденции в мировой экономике, изменения ценностей в обществе и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного экономического партнера Беларуси.

Вечерняя панель конференции будет посвящена 25-летию работы МВФ в Беларуси.

Дискуссионная панель о "Минском консенсусе" – попытке переосмыслить повестку дня в сфере социально-экономических реформ в посттрансформационных странах с учетом глобальных вызовов - откроет второй день. Также состоятся дискуссии о необходимых трансформациях в двух фундаментальных сферах: правовой и образовательной.