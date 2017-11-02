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ЭКОНОМИКА РБ


СИСТЕМА ПРЯМЫХ РАСЧЕТОВ ЗА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ ВНЕДРЕНА В ГОМЕЛЕ
14:03 02.11.2017

Гомель – единственный областной центр в республике, в котором внедрена система прямых расчетов за теплоэнергию, сообщают «Гомельские ведомости».

Как рассказали в КПУП «Гомельское городское ЖКХ», горожане платят за потребленную энергию напрямую производителю – РУП «Гомельэнерго», минуя коммунальные предприятия. Для этого заключаются прямые договоры между энергетиками и жителями. Охват – три крупных городских района (Центральный, Железнодорожный и Новобелицкий) и 1600 многоэтажных домов.

Схема позволяет снизить затраты, повысить качество услуг и исключить из процесса лишние звенья. Напомним, другие регионы в стране до сих пор рассчитываются за отопление через посредников.

«После начала проекта в системе ЖКХ Гомеля высвободилась часть специалистов, которые занимались расчетами тепловой энергии для жилых домов. Они задействованы на других работах, и, соответственно, такой шаг привел к экономии финансовых средств. Во-первых, любой посредник влечет какие-то дополнительные расходы, в данной ситуации они исключены. Во-вторых, это дисциплинирует самих же жителей, когда они платят непосредственно поставщику услуг», - заметил заместитель генерального директора КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Валентин Редюк.

Что примечательно, потребитель может и напрямую пожаловаться в организацию, которая предоставила некачественную услугу – это еще одно преимущество. Перед тем как перейти на новую систему расчетов, в Гомеле был проведен эксперимент, который доказал ее эффективность.
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