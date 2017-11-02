Правительство Беларуси рассчитывает на более высокий темп роста ВВП Беларуси. Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский в рамках конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего".

"Нынешний темп роста - это относительно мало. Пока это восстановительный рост, мы рассчитываем на большее", - отметил Василий Матюшевский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, темп роста ВВП Беларуси по результатам 9 месяцев 2017 года составил 101,7%. Инфляция сложилась на уровне 2,7%. Из семи ключевых показателей эффективности работы правительства и Нацбанка выполнено шесть. По седьмому - реальным доходам населения - эксперты отмечают положительную динамику.

В 2018 году валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 103,4%. В течение пятилетия до 2020 году экономика Беларуси может вырасти на 12,1-15%.