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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ПОЧТИ 34 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ
13:43 02.11.2017
В автомобильном пункте пропуска «Григоровщина» сотрудники Витебской таможни пресекли попытку провоза крупной суммы незадекларированной валюты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, легковой автомобиль следовал на выезд из Беларуси в Латвию. От предложения задекларировать товары и ценности водитель отказался.
Незадекларированную валюту сотрудники таможни обнаружили в личных вещах водителя. В общей сложности он перевозил более 33,5 тысячи долларов. При этом в соответствии с таможенными правилами обязательному письменному таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов.
В итоге валюта изъята до решения суда. В отношении гражданина Витебская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК. Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок.
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