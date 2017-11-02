В автомобильном пункте пропуска «Григоровщина» сотрудники Витебской таможни пресекли попытку провоза крупной суммы незадекларированной валюты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, легковой автомобиль следовал на выезд из Беларуси в Латвию. От предложения задекларировать товары и ценности водитель отказался.

Незадекларированную валюту сотрудники таможни обнаружили в личных вещах водителя. В общей сложности он перевозил более 33,5 тысячи долларов. При этом в соответствии с таможенными правилами обязательному письменному таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов.

В итоге валюта изъята до решения суда. В отношении гражданина Витебская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК. Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок.