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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ «БЕЗЛИМИТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЙО1200»
13:36 02.11.2017
Мобильный оператор life:) продлевает акцию «Безлимит без ограничений на йо1200».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, поучаствовать можно по 15 января 2018г. включительно.
Акция включает безлимитный интернет на 3 месяца (раздавать со смартфона, качать торренты, слушать, смотреть, общаться, играть); безлимитные звонки внутри сети – навсегда; 7 минут в другие сети каждый день, которые можно копить.
Кроме того, каждые 2 минуты из других сетей можно превращать в 1 минуту в другие сети с бесплатной и доступной на йо1200 услугой «Карманы». При этом нельзя уйти в минус.
Абонентская плата за тариф – 20 копеек в сутки. С 4 месяца – 38 копеек.
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