Мобильный оператор life:) продлевает акцию «Безлимит без ограничений на йо1200».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, поучаствовать можно по 15 января 2018г. включительно.

Акция включает безлимитный интернет на 3 месяца (раздавать со смартфона, качать торренты, слушать, смотреть, общаться, играть); безлимитные звонки внутри сети – навсегда; 7 минут в другие сети каждый день, которые можно копить.

Кроме того, каждые 2 минуты из других сетей можно превращать в 1 минуту в другие сети с бесплатной и доступной на йо1200 услугой «Карманы». При этом нельзя уйти в минус.

Абонентская плата за тариф – 20 копеек в сутки. С 4 месяца – 38 копеек.