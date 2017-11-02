По состоянию на 1 октября 2017 г. на учете в инспекциях Минской области состоит 36240 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, от ИП области за 9 месяцев текущего года в бюджет поступило 45,4 млн рублей, что к уровню прошлого года в сопоставимых ценах составило 102,7%. От данной категории плательщиков дополнительно поступило 1,2 млн рублей в сопоставимых ценах.

Наибольший удельный вес в поступлениях платежей от индивидуальных предпринимателей приходится на налог при упрощенной системе налогообложения – 42,3%. За 9 месяцев 2017 года от предпринимателей области поступило 19,2 млн рублей данного налога.