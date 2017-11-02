МИНСК, 2 ноября /ЭКОПРЕСС/. 7 декабря сеть магазинов датских товаров для повседневной жизни и для отдыха JYSK откроет свой первый магазин в регионах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в сети магазинов JYSK в странах Балтии и Беларуси, в Бресте новый JYSK разместится в бывшем гипермаркете «Алми» (улица Московская, 273б). Площадь магазина составит 2124 кв. м, будет создано 24 новых рабочих места. Инвестиции JYSK в Бресте около 1 млн долларов США.

«Первый магазин в областном центре будет лакмусовой бумажкой для определения дальнейших планов развития в регионах. Мы видим здесь для себя огромный потенциал. На данный момент планируем открыть магазины в каждом областном центре и в будущем перейти в города, где проживает более 100 тысяч человек», - сказала представитель компании JYSK на рынках стран Балтии и Беларуси, директор патронирующей компании Do It Даце Зундуре.

По словам Д. Зундуре, скандинавская компания JYSK считает Беларусь стратегическим рынком.

«Вопрос не только в открытии новых магазинов, но и в расширении сотрудничества с местными ведущими производителями товаров для дома и быта. Наш эксперимент разместить заказы на производство товаров в Беларуси для рынка Прибалтики полностью оправдался. Рост поставок из Беларуси в наши магазины в Литве, в Латвии и Эстонии измеряется в сотнях тысяч евро. Речь о матрасах, постельном белье, товарах для ванной комнаты и мебели. В то же самое время для потребителей Беларуси мы предоставили интересную линейку товаров скандинавского стиля, которая пришлась им по душе», - отметила руководитель JYSK.

Результаты опроса, который провел департамент маркетинга JYSK, показал, что 87% жителей Прибалтики, купивших в JYSK в Литве, Латвии или Эстонии товары народного потребления из Беларуси, были удивлены их высоким качеством.

«Jysk, который уже достиг 2500 магазинов в мире, имеет амбициозные планы на будущее – удвоить количество магазинов до 5000, в ближайшие 5 лет планируется открыть как минимум 700 новых магазинов», - сообщили в интервью датским изданиям основатель и владелец сети магазинов Ларс Ларсен и директор Jysk Nordic Ян Бо.

Д. Зундуре подтвердила, что страны Балтии и Беларусь будут следовать глобальным планам JYSK.

«В ближайшие 5 лет мы также планируем расти в два раза: наша сеть магазинов, состоящая из 34 магазинов Jysk в странах Балтии и Беларуси, вырастет вдвое – до 70 магазинов. Скорее всего, этот рост будет происходить за счет белорусского рынка – здесь планируется открыть до 25 магазинов. Сеть будет расти также и в странах Балтии, где основное внимание уделим регионам и большим городам. Наш потенциал очень большой», - сказала Д. Зундуре.

Для реализации этого плана в странах Балтии и Беларуси, Jysk планирует инвестировать 40 млн евро.