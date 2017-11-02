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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ ОТКРОЮТСЯ В СТОЛИЦЕ 22 ДЕКАБРЯ
12:12 02.11.2017
Елочные базары заработают в столице с 22 декабря, пишет агентство «Минск-Новости».
В прошлом году купить живую ель можно было на 200 площадках.
Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, в 2017-м число базаров будет примерно таким же. Режим их работы и цены на главный атрибут новогоднего праздника уточнят несколько позже. Но известно, что купить елочку можно будет по 31 декабря включительно.
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