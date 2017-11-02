ЭКОНОМИКА РБ

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ ОТКРОЮТСЯ В СТОЛИЦЕ 22 ДЕКАБРЯ

12:12 02.11.2017 Елочные базары заработают в столице с 22 декабря, пишет агентство «Минск-Новости». В прошлом году купить живую ель можно было на 200 площадках. Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, в 2017-м число базаров будет примерно таким же. Режим их работы и цены на главный атрибут новогоднего праздника уточнят несколько позже. Но известно, что купить елочку можно будет по 31 декабря включительно.