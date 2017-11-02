В Минске 26-27 прошел VIII съезд гематологов и трансфузиологов Беларуси, участие в котором приняли 356 человек, в том числе 38 гостей из дальнего и ближнего зарубежья (Российская Федерация, Республика Грузия, Украина, Федеративная Республика Германия, Австрия, Республика Казахстан, Литовская Республика, Латвийская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в организации профильной выставки участвовали представители 15 компаний и фирм-производителей и поставщиков медицинской техники, изделий медицинского назначения, диагностических и лекарственных средств для службы крови; издательство «Профессиональные издания», была представлена экспозиция продукции и разработок Центра.

Пленарная сессия включала 16 докладов ведущих представителей отечественной и зарубежной науки и практики, посвященных актуальным вопросам организации деятельности национальных служб переливания крови, научным достижениям и инновационным разработкам в данной сфере, включая обеспечение безопасности компонентов, вопросам развития донорства крови и ее компонентов, в том числе безвозмездного, а также научным достижениям и успехам службы детской гематологии и онкогематологии, избранным аспектам гематологической службы Республики Беларусь, вопросам номенклатуры производимых в Республике Беларусь кровезаменителей и перспективам их использования, практическим аспектам применения трансфузионной терапии у пожилых лиц.

Секционные заседания включали работу пяти секций.

Подведение итогов Съезда сопровождалось краткими отчетами модераторов секций и обсуждением резолюции форума. В принятой резолюции нашли отражение как краткие итоги работы, проделанной в ходе проведения съезда, так и результаты, достигнутые за пятилетие, прошедшее с момента предыдущего Съезда. Резолюцией намечены также наиболее актуальные вопросы, требующие совместного решения с участием отечественных и зарубежных специалистов. Намеченные планы развития трансфузиологии и донорства и результаты их реализации решено ежегодно обсуждать на международных форумах (в апреле 2018 г. – в Республике Казахстан, осенью 2018 г. – в Российской Федерации).