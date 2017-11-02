|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНПРИРОДЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ» В НОЯБРЕ
11:09 02.11.2017
Руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси проведет «прямые телефонные линии» в ноябре.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, 4 ноября с 9.00 до 12.00 прямую линию с населением по телефону (+375 17) 200-66-20 проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худых.
На 11 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 200-67-62 запланирована прямая линия первого заместителя министра Ии Малкиной.
На 18 и 25 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 200-70-48 - заместителя министра Александра Корбута.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2017
Курсы в банках
на 02.11.2017
Конвертация в банках
на 02.11.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте