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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО МИНПРИРОДЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ» В НОЯБРЕ
11:09 02.11.2017

Руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси проведет «прямые телефонные линии» в ноябре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, 4 ноября с 9.00 до 12.00 прямую линию с населением по телефону (+375 17) 200-66-20 проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худых.

На 11 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 200-67-62 запланирована прямая линия первого заместителя министра Ии Малкиной.

На 18 и 25 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 200-70-48 - заместителя министра Александра Корбута.
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