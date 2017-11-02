Руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси проведет «прямые телефонные линии» в ноябре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, 4 ноября с 9.00 до 12.00 прямую линию с населением по телефону (+375 17) 200-66-20 проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худых.

На 11 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 200-67-62 запланирована прямая линия первого заместителя министра Ии Малкиной.

На 18 и 25 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 200-70-48 - заместителя министра Александра Корбута.