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ЭКОНОМИКА РБ
НЕСКОЛЬКО ЯРМАРОК ПРОЙДУТ В МОГИЛЕВЕ В ПРЕДСТОЯЩИЕ «БОЛЬШИЕ» ВЫХОДНЫЕ
10:35 02.11.2017
Несколько ярмарок пройдут в Могилеве в предстоящие «большие» выходные, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщили в Могилевском горисполкоме, в день празднования 100-летия Октябрьской революции большая городская ярмарка пройдет на площадке по улице Миронова и в сквере 40-летия Победы. Она представит широкий ассортимент продовольственной продукции, в том числе овощей и фруктов. Запланирована развлекательная программа: концертные выступления, конкурсы, забавы.
В Октябрьском районе города Могилева 4 и 5 ноября ярмарка будет работать на площадке по бульвару Непокоренных, а 7 ноября – на территории, прилегающей к Гребеневскому рынку (улица Симонова, 2а).
В Ленинском районе города с 4 по 7 ноября выездная торговля будет ждать своих покупателей в микрорайоне Мир-2 – ярмарочные ряды развернуться возле дома№2 по улице Орловского.
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