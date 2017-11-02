Несколько ярмарок пройдут в Могилеве в предстоящие «большие» выходные, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили в Могилевском горисполкоме, в день празднования 100-летия Октябрьской революции большая городская ярмарка пройдет на площадке по улице Миронова и в сквере 40-летия Победы. Она представит широкий ассортимент продовольственной продукции, в том числе овощей и фруктов. Запланирована развлекательная программа: концертные выступления, конкурсы, забавы.

В Октябрьском районе города Могилева 4 и 5 ноября ярмарка будет работать на площадке по бульвару Непокоренных, а 7 ноября – на территории, прилегающей к Гребеневскому рынку (улица Симонова, 2а).

В Ленинском районе города с 4 по 7 ноября выездная торговля будет ждать своих покупателей в микрорайоне Мир-2 – ярмарочные ряды развернуться возле дома№2 по улице Орловского.