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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 22,4%
10:22 02.11.2017
Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-сентябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4% и составил 45,1 млрд долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товарооборот со странами Содружества Независимых Государств составил 61% от общего товарооборота Беларуси. Экспорт в страны СНГ увеличился на 23,1% и составил 12,8 млрд долларов, импорт – на 23,7% и составил 14,7 млрд долларов.
Товарооборот со странами Европейского союза возрос на 22,5%. Экспорт и импорт в такие страны увеличился и составил 5,5 млрд долларов и 4,8 млрд долларов соответственно.
Основными партнерами Беларуси во внешней торговле являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Литва, Турция, Италия, Казахстан.
Основные экспортируемые товары – нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты (сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, сливочное масло, молочные пасты), грузовые автомобили, тракторы. Ведущие позиции в импорте из других государств занимают нефть сырая, газы нефтяные и нефтепродукты.
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