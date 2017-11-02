Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-сентябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4% и составил 45,1 млрд долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товарооборот со странами Содружества Независимых Государств составил 61% от общего товарооборота Беларуси. Экспорт в страны СНГ увеличился на 23,1% и составил 12,8 млрд долларов, импорт – на 23,7% и составил 14,7 млрд долларов.

Товарооборот со странами Европейского союза возрос на 22,5%. Экспорт и импорт в такие страны увеличился и составил 5,5 млрд долларов и 4,8 млрд долларов соответственно.

Основными партнерами Беларуси во внешней торговле являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Литва, Турция, Италия, Казахстан.

Основные экспортируемые товары – нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты (сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, сливочное масло, молочные пасты), грузовые автомобили, тракторы. Ведущие позиции в импорте из других государств занимают нефть сырая, газы нефтяные и нефтепродукты.