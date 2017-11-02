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ЭКОНОМИКА РБ
ГКНТ И БЕЛИНФОНД ПРОВЕДУТ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
10:07 02.11.2017
Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Белорусский инновационный фонд 17 ноября проведут семинар-тренинг для участников Республиканского конкурса инновационных проектов, а также молодых ученых, разработчиков и предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в программе мероприятия – рассмотрение вопросов бизнес-планирования, коммерциализации и интеллектуальной собственности, эффективной презентации и инвестиционной стратегии для инновационных проектов, а также особенностей финансирования инновационной деятельности.
На семинаре выступят представители Белорусского инновационного фонда, ЗАО «Брестский научно-технологический парк», ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБренд», сооснователи Стартап-школы и Стартап-движения в Беларуси, предприниматели, инвесторы и другие ведущие белорусские специалисты по инновационной и венчурной деятельности.
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