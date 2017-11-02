Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Белорусский инновационный фонд 17 ноября проведут семинар-тренинг для участников Республиканского конкурса инновационных проектов, а также молодых ученых, разработчиков и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в программе мероприятия – рассмотрение вопросов бизнес-планирования, коммерциализации и интеллектуальной собственности, эффективной презентации и инвестиционной стратегии для инновационных проектов, а также особенностей финансирования инновационной деятельности.

На семинаре выступят представители Белорусского инновационного фонда, ЗАО «Брестский научно-технологический парк», ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБренд», сооснователи Стартап-школы и Стартап-движения в Беларуси, предприниматели, инвесторы и другие ведущие белорусские специалисты по инновационной и венчурной деятельности.