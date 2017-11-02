В ноябре минчан пригласят на рыбные ярмарки. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Андрей Доморацкий во время проведения прямой линии 1 ноября.

Прудовую и озерно-речную рыбу и продукцию из нее горожане смогут приобрести каждые выходные в течение двух месяцев. Ярмарки будут организовываться поочередно в разных районах Минска. Первая пройдет в Партизанском районе на бульваре Тракторостроителей 11 и 12 ноября. Затем покупателей ждут 18 и 19 ноября у Дворца спорта. На пр. Газеты «Правда», 40 (возле универсама «Волгоград»), торговля развернется 25 и 26 ноября. В декабре ярмарки пройдут: 9-10-го — на пр. Рокоссовского, 150а (у кинотеатра «Салют»); 16-17-го — на ул. Руссиянова, 1; 23-24-го — на пр. Любимова, 26 (ТЦ «У кургана») и снова на бульваре Тракторостроителей.

Кроме того, городом определены 108 площадок во всех районах столицы для ежедневной реализации продукции рыбхозами.