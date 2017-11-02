Работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемой недвижимости в Витебской области сегодня ведется по 647 объектам, пишет газета «Витебские вести».

Как сообщил директор фонда «Витебскоблимущество» Михаил Павлючков, на 1 сентября 2017 года в хозяйственный оборот вовлечено 296 объектов. На особом контроле находится подобное имущество в Оршанском районе. До конца года новых хозяев должны обрести 193 помещения.

В январе-сентябре 2017-го фондом было объявлено 362 аукциона. На торги выставлялось 215 объектов, продано 50 на сумму более 830 тыс. руб. Арендаторы заявили о желании приобрести 18 помещений. Заключены договора купли-продажи по 11 объектам общей стоимостью свыше 1,2 млн руб.

Поступление в бюджет от использования и реализации имущества, находящегося в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц за 9 месяцев 2017-го составили более 18,6 млн руб. Сумма включает в себя продажу и сдачу в аренду имущества, доходы от части прибыли унитарных предприятий, дивиденды на доли (акции).