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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ СОСТАВИЛ 0,7% ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ
18:15 01.11.2017
В Могилевской области уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2017 года составлял 0,7% от экономически активного населения.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в экономике региона в сентябре было занято 452 тыс. человек. Числились безработными 3,1 тыс. жителей области.
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Приднепровского края в сентябре равнялась 713,9 руб.
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