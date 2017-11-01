ЭКОНОМИКА РБ

В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ СОСТАВИЛ 0,7% ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

18:15 01.11.2017 В Могилевской области уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2017 года составлял 0,7% от экономически активного населения. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в экономике региона в сентябре было занято 452 тыс. человек. Числились безработными 3,1 тыс. жителей области. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Приднепровского края в сентябре равнялась 713,9 руб.