ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «БЕЛФА» НАЛАДИЛО ПРОИЗВОДСТВО ПОЛОТНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ЭФФЕКТОМ «ИГРЫ СВЕТА»

18:14 01.11.2017 На предприятии ОАО «Белфа» наладили производство полотна нового поколения с эффектом «игры света», когда нанесённое изображение визуально воспринимается как в 3D-формате. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», коллекция пополнилась образцами ворсоукладки с инновационными оптическими люминесцентными волокнами. Теперь традиционные меха приобрели различные радужные оттенки. Около 60% продукции предприятия сегодня реализуется в Россию, а также на рынки Армении, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Украины. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 500 артикулов.