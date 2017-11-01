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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛФА» НАЛАДИЛО ПРОИЗВОДСТВО ПОЛОТНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ЭФФЕКТОМ «ИГРЫ СВЕТА»
18:14 01.11.2017
На предприятии ОАО «Белфа» наладили производство полотна нового поколения с эффектом «игры света», когда нанесённое изображение визуально воспринимается как в 3D-формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», коллекция пополнилась образцами ворсоукладки с инновационными оптическими люминесцентными волокнами. Теперь традиционные меха приобрели различные радужные оттенки.
Около 60% продукции предприятия сегодня реализуется в Россию, а также на рынки Армении, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Украины.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 500 артикулов.
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