Пинским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена незаконная предпринимательская деятельность 47-летнего индивидуального предпринимателя, который занимался оказанием стоматологических услуг, не имея лицензии Министерства здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, соответствующую лицензию предприниматель ранее имел, однако за неисполнение лицензионных требований с октября 2016 г. ее действие было приостановлено, а с июня 2017 г. – прекращено.

Не имея права осуществлять стоматологические услуги, мужчина с октября 2016 г. по сентябрь 2017 г. принял 50 клиентов, получив доход в особо крупном размере в сумме более 33 тыс. рублей.

По материалам проверки финансовой милиции Пинским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).

В настоящее время проводится предварительное расследование.