|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОМАТОЛОГА, ОКАЗЫВАВШЕГО УСЛУГИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
17:50 01.11.2017
Пинским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена незаконная предпринимательская деятельность 47-летнего индивидуального предпринимателя, который занимался оказанием стоматологических услуг, не имея лицензии Министерства здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, соответствующую лицензию предприниматель ранее имел, однако за неисполнение лицензионных требований с октября 2016 г. ее действие было приостановлено, а с июня 2017 г. – прекращено.
Не имея права осуществлять стоматологические услуги, мужчина с октября 2016 г. по сентябрь 2017 г. принял 50 клиентов, получив доход в особо крупном размере в сумме более 33 тыс. рублей.
По материалам проверки финансовой милиции Пинским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).
В настоящее время проводится предварительное расследование.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
Курсы в банках
на 01.11.2017
Конвертация в банках
на 01.11.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте