В Минском районе завершены работы по второму пусковому комплексу первой очереди строительства объекта «Реконструкция подстанции 330\110\10 кВ «Минск Северная» с заходами воздушных линий 110 кВ Минского района Минской области»».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в объем работ входит строительство ячейки 330 кВ для подключения воздушной линии 330 кВ на Белорусскую атомную электростанцию, а также строительство следующих сооружений подстанции 330/110/10 кВ «Минск Северная»:

открытое распределительное устройство 330 кВ (монтаж оборудования с устройством металлических стоек, порталов, отдельно стоящих молниеотводов с прожекторными мачтами, кабельных каналов, биозащиты и т.д.);

заход воздушной линии распределительного устройства 330 кВ открытого распределительного устройства Белорусской АЭС – подстанции 330 кВ «Минск Северная»;

устройства релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами, связи и высокочастотных каналов связи (используется для связи с оперативно-выездными бригадами (с использованием переносных приемопередатчиков), определения места повреждения высоковольтных линий, организации работы автоматических систем определения гололедообразования).

Весь комплекс выполненных работ, позволит повысить надежность электроснабжения всего Минска, так как подстанция 330 кВ «Минск Северная» является узловой подстанцией Минского кольца 330 кВ и от надежности работы ее оборудования зависит надежность энергоснабжения и организаций и населения.

В соответствии с проектом реконструкция подстанции «Минск Северная» предусмотрена двумя очередями строительства. 1-ая очередь предусматривает работы по реконструкции с выделением четырех пусковых комплексов, 2-ая очередь – это организация волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях 330\110\35 кВ. Согласно проекту организации строительства, срок реконструкции ПС «Минск Северная» составляет 46 месяцев. Завершение всех работ и ввод в эксплуатацию объекта запланирован на июль 2019 года.