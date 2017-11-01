ЭКОНОМИКА РБ

В ЧЕТЫРЕХ ЛЕСХОЗАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ УСЫХАНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

17:02 01.11.2017 В четырех лесхозах Брестской области 23-25 октября специалисты ГУ «Беллесозащита» провели мониторинг усыхания сосновых насаждений. Как сообщили ЭКОПРЕС в организации, мониторинг санитарно-оздоровительных мероприятий в усыхающих сосновых насаждениях проведен в ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», ГЛХУ «Пинский лесхоз», ГЛХУ «Телеханский лесхоз».