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ЭКОНОМИКА РБ
В ЧЕТЫРЕХ ЛЕСХОЗАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ УСЫХАНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
17:02 01.11.2017
В четырех лесхозах Брестской области 23-25 октября специалисты ГУ «Беллесозащита» провели мониторинг усыхания сосновых насаждений.
Как сообщили ЭКОПРЕС в организации, мониторинг санитарно-оздоровительных мероприятий в усыхающих сосновых насаждениях проведен в ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», ГЛХУ «Пинский лесхоз», ГЛХУ «Телеханский лесхоз».
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