В Витебске состоялась коллегия Минздрава, в рамках которой были определены основные приоритеты стратегического развития отрасли: информатизация, контроль и формы управления качеством, мотивация специалистов на местах, внимание к первичному звену.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, во время круглого стола «Об организации медпомощи населению Витебской области» присутствовавшие поделились опытом, обменялись полезной информацией, обсудили проблемные моменты.

Участникам коллегии продемонстрировали процесс обработки мединформации в Витебском областном диагностическом центре.