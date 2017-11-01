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ЭКОНОМИКА РБ
НА КОЛЛЕГИИ МИНЗДРАВА ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
16:46 01.11.2017
В Витебске состоялась коллегия Минздрава, в рамках которой были определены основные приоритеты стратегического развития отрасли: информатизация, контроль и формы управления качеством, мотивация специалистов на местах, внимание к первичному звену.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, во время круглого стола «Об организации медпомощи населению Витебской области» присутствовавшие поделились опытом, обменялись полезной информацией, обсудили проблемные моменты.
Участникам коллегии продемонстрировали процесс обработки мединформации в Витебском областном диагностическом центре.
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