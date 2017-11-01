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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКИЙ «ВОДОКАНАЛ» ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРИГИНАЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
16:09 01.11.2017
Бобруйское унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие «Водоканал» включили в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, оригинальный алкоголь предприятие из Бобруйска будет изготавливать в ресторане и баре «Чырвоная вежа», а также на территории туристической базы отдыха в урочище Белый Берег.
В пресс-центр инспекции МНС по Могилевской области уточнили, что всего в перечне 16 организаций – производителей оригинальных алкогольных напитков, в том числе 1 из Могилевской области.
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