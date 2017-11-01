ОАО «Могилевская фабрика мороженого» создало уникальное тесто-конструктор – слоеное «Тесто – Сеточка» торговой марки «Деликатесто» дополнило линейку тестовых полуфабрикатов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, особенный полуфабрикат состоит из двух частей – нижний плоский и верхний фигурно-нарезанный пласт.

«Мы, как предприятие – производитель мороженого, несколько лет назад столкнулись с задачей сглаживания сезонности, т.к. мороженое больше летний ассортимент. Именно в 2014 году, изучив конъюнктуру рынка и спрос на продукцию сегмента «тестовые замороженные полуфабрикаты», увидев достаточное количество аналогов зарубежных производителей, мы приняли решение установить линию по их производству. Решение было рискованное, но сегодня, развивая данный сегмент, мы понимаем – верное. Спрос на тесто «Деликатесто» - «Домашнее» постоянно растет, все чаще хозяйки делают выбор в пользу теста белорусского качества. Мы рады, что нам удалось предложить рынку достойный импортозамещающий аналог по доступной цене. Нашему новому продукту, слоеное тесто «Сеточка», нет аналогов в Беларуси. Горжусь нашим коллективом, которому удается каждый сезон удивлять потребителя уникальными для Беларуси новинками», – рассказала директор ОАО «Могилевская фабрика мороженого» Татьяна Бондарчук.

На сегодня «Тесто – Сеточка» прошло лабораторные и тестовые выпечки-дегустации, произведена работа с фокус-группами, по результатам которых получены положительные отзывы по продукту. Новинка поступает в магазины Беларуси.

Полуфабрикат тестовый замороженный «Тесто – Сеточка» слоеное дрожжевое/бездрожжевое ТМ «Деликатесто» изготовлен для приготовления пирога за 20 минут.

Отличительные преимущества этого вида теста: полуфабрикат максимально готов к приготовлению пирога; на упаковке указаны рецепты готовых пирогов для двух видов «Тесто – Сеточка» (по два рецепта); эксклюзивная позиция – аналогов нет в Беларуси; готовая «нарядная» выпечка в 4 простых шага; даже для тех хозяек, которые не имеют опыта выпечки.