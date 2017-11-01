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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
15:02 01.11.2017

Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении специалиста по технической инвентаризации РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, установлены дополнительные эпизоды и фигуранты уголовного дела.

Так, 40-летняя минчанка обвиняется во взяточничестве, подделке и внесении заведомо ложных сведений в официальные документы в сфере государственной регистрации недвижимости. По данным следствия, сотрудник агентства за внесение заведомо ложных сведений и записей в официальный документ – технический паспорт на объект недвижимости (в одном случае это было офисное помещение, и жилое помещение – в другом) и первоочередное их оформление, получила взятки.

За каждый такой документ она просила не менее 100 долларов США. Во всех случаях денежные средства передавались с целью разрешения вопроса перепланировки, произведенной в нарушение установленного порядка.

При обследовании объектов недвижимости выявлялись нарушения, которые умышленно не отражались в техническом паспорте. Таким образом сведения, внесенные в технические паспорта, не соответствовали фактическому состоянию объектов недвижимого имущества. Действия должностного квалифицированы как служебный подлог. Кроме того, обвиняемая пыталась передать взятку вышестоящему руководителю вышеуказанного предприятия за благоприятное решение вопроса, входившего в его компетенцию. Однако взятка была отвергнута руководителем.

Перед судом предстанет и 45-летняя женщина, которая осуществляла посредничество в передаче материальных ценностей работнице агентства, подделывала официальные документы, а также мошенническим путем завладевала денежными средствами.

Кроме того, следствием установлен эпизод подделки официального документа, предоставляющего право осуществления госрегистрации изменения объекта недвижимости, и минчанкой, 1972 года рождения, начальником отдела по технической инвентаризации №4 Минского агентства. Обвиняемая, находясь в отпуске по временной нетрудоспособности, выполнила оттиск печати предприятия на техническом паспорте помещения с внесенными ложными сведениями, изготовив таким образом заведомо подложный официальный документ.

В даче взятки обвиняется и само заинтересованное лицо – 34-летняя женщина. Именно ей требовался в пользование подложный документ, ради которого она через посредника передавала взятку должностным лицам.

В ходе следствия был проведен ряд экспертиз – почерковедческих, технических и судебно-психиатрических, а также комплекс необходимых процессуальных действий – опознания, допросы, очные ставки. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Также следствием выявлены причины и условия совершения преступления, выразившиеся в нарушении требований антикоррупционного законодательства и должностных обязанностей сотрудниками городского агентства, в связи с чем подготовлено и внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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