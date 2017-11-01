За январь-сентябрь 2017 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 123,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений составляет– 87,4%, или 108 млн рублей, индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 7,4 млн рублей (6%), поступления от физических лиц составили 8,1 млн рублей (6,6%).

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 40,8%; акцизы – 18,2%; налог на недвижимость – 8,7%; земельный налог – 6,5%; налог на прибыль – 6,5%; налог при упрощенной системе налогообложения – 4,4%.

Лидеры среди плательщиков, от которых в бюджет поступили наибольшие суммы платежей, остаются прежними – ИЗАО «Пивоварни Хайнекен», СООО «Оазис Груп» и ОАО «Красный пищевик».