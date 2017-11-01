ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 124 МЛН РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
14:52 01.11.2017

За январь-сентябрь 2017 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 123,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений составляет– 87,4%, или 108 млн рублей, индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 7,4 млн рублей (6%), поступления от физических лиц составили 8,1 млн рублей (6,6%).

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 40,8%; акцизы – 18,2%; налог на недвижимость – 8,7%; земельный налог – 6,5%; налог на прибыль – 6,5%; налог при упрощенной системе налогообложения – 4,4%.

Лидеры среди плательщиков, от которых в бюджет поступили наибольшие суммы платежей, остаются прежними – ИЗАО «Пивоварни Хайнекен», СООО «Оазис Груп» и ОАО «Красный пищевик».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
валюта курс
EUR 2.2988
USD 1.9760
RUB 3.3961
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2988 +0.0018
USD 1.9760 +0.0019
RUB 3.3961 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2980 2.3040
USD 1.9760 1.9780
RUB 3.3920 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 67.5000 68.0500
USD/RUB 58.0500 58.2988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте