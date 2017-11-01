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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 124 МЛН РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
14:52 01.11.2017
За январь-сентябрь 2017 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 123,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений составляет– 87,4%, или 108 млн рублей, индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 7,4 млн рублей (6%), поступления от физических лиц составили 8,1 млн рублей (6,6%).
Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 40,8%; акцизы – 18,2%; налог на недвижимость – 8,7%; земельный налог – 6,5%; налог на прибыль – 6,5%; налог при упрощенной системе налогообложения – 4,4%.
Лидеры среди плательщиков, от которых в бюджет поступили наибольшие суммы платежей, остаются прежними – ИЗАО «Пивоварни Хайнекен», СООО «Оазис Груп» и ОАО «Красный пищевик».
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