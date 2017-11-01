«Кастрычніцкі эканамічны форум «Основы будущего» пройдет в Минске 2-3 ноября.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, конференция KEF-2107 нацелена на поиск решений, которые помогут заложить основы будущего страны и сократить разрыв между политикой и практикой.

В первый день конференции планируется обсудить глобальный контекст: тенденции в мировой экономике, изменения ценностей в обществе и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного экономического партнера Беларуси. Вечерняя панель конференции будет посвящена двадцатипятилетию работы МВФ в Беларуси.

Второй день конференции откроет дискуссионная панель о «Минском консенсусе» – попытке переосмыслить повестку дня в сфере социально-экономических реформ в посттрансформационных странах с учетом глобальных вызовов. Также состоятся дискуссии о направлениях двух фундаментальных реформ: правовой и образовательной. Белорусская правовая система соответствовала прежней экономической модели страны, и теперь требуется ее пересмотр с учетом тех изменений, которые уже произошли, и тех, которые еще предстоят. Что касается образовательной реформы, то KEF-2017 сосредоточивается на среднем образовании, которое готовит детей к обучению на протяжении всей жизни в обществе, основанном на знаниях.

Среди спикеров конференции: председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур; главный экономист и директор по экономике Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Шамик Дхар; профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС д-р Наталья Зубаревич; адвокат, бывший госсекретарь Федерального министерства юстиции Германии д-р Биргит Грундманн; директор по страновой экономике и политике Европейского банка реконструкции и развития, бывший заместитель министра финансов Польши д-р Артур Радзивилл; заместитель директора Европейского департамента Международного валютного фонда Атанасиос Арванитис.

Проект финансируется Европейским союзом.

Конференция KEF-2017 организована в рамках «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» Исследовательским центром ИПМ при участии BEROC, CASE Belarus и Ассоциация европейского бизнеса при поддержке Европейского союза, Агентства США по международному развитию и Pact, Inc., Международного валютного фонда, Всемирного банка, Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ в Беларуси и Программы развития ООН в Беларуси.

Зарегистрироваться для участия в «Кастрычніцкім эканамічным форуме» можно на сайте.