Жители Могилевской области (физические лица) могут представлять сведения в таможенные органы предварительно и в электронном виде, пишут «Могилевские ведомости».

Электронное предварительное информирование (ЭПИ) о перемещаемом товаре или транспортном средстве до фактического пересечения ими таможенной границы Евразийского экономического союза (как при въезде в Республику Беларусь, так и при выезде из Республики Беларусь) позволяет физическим лицам сократить время на оформление документов при совершении таможенных операций.

«Предварительную информацию необходимо подавать не позднее, чем за 2 часа до прибытия в пункт пропуска, - напомнили в Могилевской таможне. - Внесение в электронную форму сведений о перемещаемом товаре или транспортном средстве возможно произвести зайдя на Портал, размещенный на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь в разделе «Электронная таможня»/«Предварительное электронное представление сведений физическими лицами в таможенные органы» или перейдя по ссылке. Там же размещена пошаговая инструкция представления ЭПИ».