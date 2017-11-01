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ЭКОНОМИКА РБ
СЕТЬ 4G ОТ LIFE:) ЗАПУЩЕНА В 5 НОВЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
13:45 01.11.2017
Скоростной 4G-интернет от мобильного оператора Life:) появился в г.п. Свислочь, Слониме, д. Боровая, Круглом, Горках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, также новые базовые станции LTE заработали в Минске, Гродно, Орше, Новополоцке, Мозыре, Солигорске, Лесном, Червене, Вилейке, Слуцке, Волковыске и Щучине.
Сегодня покрытие 4G Life:) в Беларуси – это более 760 базовых станций.
4G – это скорость до 112 Мбит/с. Это мгновенное скачивание файлов, просмотр видео в высоком качестве без «тормозов», онлайн-игры, фильмы и ТВ, музыка и другие мультимедийные сервисы, где важна скорость передачи данных.
Пользоваться 4G могут все абоненты life:). Дополнительно подключать ничего не нужно. Главное, чтобы смартфон и SIM-карта поддерживали LTE.
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