Скоростной 4G-интернет от мобильного оператора Life:) появился в г.п. Свислочь, Слониме, д. Боровая, Круглом, Горках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, также новые базовые станции LTE заработали в Минске, Гродно, Орше, Новополоцке, Мозыре, Солигорске, Лесном, Червене, Вилейке, Слуцке, Волковыске и Щучине.

Сегодня покрытие 4G Life:) в Беларуси – это более 760 базовых станций.

4G – это скорость до 112 Мбит/с. Это мгновенное скачивание файлов, просмотр видео в высоком качестве без «тормозов», онлайн-игры, фильмы и ТВ, музыка и другие мультимедийные сервисы, где важна скорость передачи данных.

Пользоваться 4G могут все абоненты life:). Дополнительно подключать ничего не нужно. Главное, чтобы смартфон и SIM-карта поддерживали LTE.