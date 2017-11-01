Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело в отношении двух должностных лиц филиала столичной ремонтно-строительной организации, которые подозреваются в покушении на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, факты преступной деятельности были установлены в ходе проверки, проведенной работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.

По данным следствия, директор филиала, действуя совместно с производителем работ, с целью хищения денежных средств организации в бухгалтерский учет помещали заведомо подложные первичные документы на поставку товарно-матерных ценностей от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске. За якобы поставленные строительные материалы с расчетного счета строительного предприятия в адрес лжефирм производился перевод денежных средств, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора.

Таким способом подозреваемые с декабря 2016 года по октябрь 2017 года завладели суммой свыше 28 тысяч рублей, а в дальнейшем указанным способом еще намеревались похитить 7 тысяч рублей, однако их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Следствие проводит ревизии финансовой деятельности предприятия, допрашивает работников и должностных лиц, изучает изъятую документацию финансово-хозяйственной деятельности, производит криминалистические экспертизы. На имущество фигурантов в виде объектов недвижимости и автомобилей наложен арест.

С учетом сотрудничества со следствием они находятся под обязательством о явке.

Расследование продолжается.