В сентябре текущего года организациями Могилева принято на работу на 307 человек больше, чем уволено, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщила на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома начальник управления по труду, занятости и социальной защите Марина Снытко, с начала текущего года нанимателями в областном центре уволено с работы 19 520 человек, принято 18 186 человек – процент восполнения составил 93,2. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на уровне 79,1%: уволено на 4136 человек больше, чем принято.

В текущем году наиболее полное восполнение рабочей силы отмечено в городских организациях торговли – 106,6% и в строительной сфере – 103,6%. В промышленной восполнение рабочей силы за 9 месяцев составило 88,7%, за аналогичный период прошлого года – 76,5%. Наиболее низкое соотношение принятых и уволенных отмечено в государственном управлении (54,5%), на предприятиях финансовой и страховой деятельности (77,1%). В некоторых организациях Могилева процент восполнения работников ниже общегородского: Казимировский опытно-экспериментальный завод (45,5%), могилевский мясокомбинат (58,6%), «Ольса» (81,6%), Стройтрест №12 (82,1%). Марина Снытко отметила положительную работу по восполнению рабочей силы в подразделениях «Могилевхимволокно», в ОАО «Бабушкина крынка» и «Можелит», на могилевском металлургическом заводе.

В январе-сентябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза уменьшилось число работников, уволенных в случае ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. В сентябре организациями города принято на работу на 307 человек больше, чем уволено. Восполнение рабочей силы в данном месяце составило 113,6%, а в сентябре 2016 года – 97,1%.

«Организации и предприятия города активно сотрудничают с управлением по труду и занятости горисполкома по вопросу подбора кадров, о чем свидетельствует увеличение заявленных вакансий. На 1 октября их число составило 1 846, что на 200 вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Совместные действия исполнительной власти и нанимателей города позволили снизить напряженность на рынке труда – занять на 2,5 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а также приостановить отток кадров с предприятий», – резюмировала Марина Снытко.