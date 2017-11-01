ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОГИЛЕВА В СЕНТЯБРЕ ПРИНЯТО НА РАБОТУ НА 307 ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ, ЧЕМ УВОЛЕНО
12:43 01.11.2017

В сентябре текущего года организациями Могилева принято на работу на 307 человек больше, чем уволено, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщила на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома начальник управления по труду, занятости и социальной защите Марина Снытко, с начала текущего года нанимателями в областном центре уволено с работы 19 520 человек, принято 18 186 человек – процент восполнения составил 93,2. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на уровне 79,1%: уволено на 4136 человек больше, чем принято.

В текущем году наиболее полное восполнение рабочей силы отмечено в городских организациях торговли – 106,6% и в строительной сфере – 103,6%. В промышленной восполнение рабочей силы за 9 месяцев составило 88,7%, за аналогичный период прошлого года – 76,5%. Наиболее низкое соотношение принятых и уволенных отмечено в государственном управлении (54,5%), на предприятиях финансовой и страховой деятельности (77,1%). В некоторых организациях Могилева процент восполнения работников ниже общегородского: Казимировский опытно-экспериментальный завод (45,5%), могилевский мясокомбинат (58,6%), «Ольса» (81,6%), Стройтрест №12 (82,1%). Марина Снытко отметила положительную работу по восполнению рабочей силы в подразделениях «Могилевхимволокно», в ОАО «Бабушкина крынка» и «Можелит», на могилевском металлургическом заводе.

В январе-сентябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза уменьшилось число работников, уволенных в случае ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. В сентябре организациями города принято на работу на 307 человек больше, чем уволено. Восполнение рабочей силы в данном месяце составило 113,6%, а в сентябре 2016 года – 97,1%.

«Организации и предприятия города активно сотрудничают с управлением по труду и занятости горисполкома по вопросу подбора кадров, о чем свидетельствует увеличение заявленных вакансий. На 1 октября их число составило 1 846, что на 200 вакансий больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Совместные действия исполнительной власти и нанимателей города позволили снизить напряженность на рынке труда – занять на 2,5 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а также приостановить отток кадров с предприятий», – резюмировала Марина Снытко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
валюта курс
EUR 2.2988
USD 1.9760
RUB 3.3961
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2988 +0.0018
USD 1.9760 +0.0019
RUB 3.3961 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2980 2.3040
USD 1.9760 1.9780
RUB 3.3920 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 67.5000 68.0500
USD/RUB 58.0500 58.2988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте