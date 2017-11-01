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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ЗАПУСКАЕТ С 10 ДЕКАБРЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ МИНСК-ВАРШАВА
12:17 01.11.2017

В рамках сотрудничества между Белорусской железной дорогой и АО «ПКП Интерсити» в приграничном сообщении и между столицами с 10 декабря назначены в ежедневное сообщение поезда № 128/127 Брест-Варшава-Брест и №728/727 Брест-Минск-Брест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, из Минска поезд будет отправляться в 10.57 и прибывать в Брест в 14.31, в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд будет отправляться в 15.23 и прибывать в Варшаву в 17.29 (по местному времени).

Из Варшавы поезд будет отправляться в 08.44, и прибывать в Брест в 14.39 (по местному времени). До Минска поезд будет отправляться из Бреста в 15.15, и прибывать в Минск в 18.49.

Пересадка пассажиров из поезда в поезд будет осуществляться на одной платформе Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный.

По Беларуси будет курсировать современный моторвагонный подвижной состав с местами для сидения второго класса. По Польше — состав из вагонов с местами для сидения первого и второго класса.

Пограничный и таможенный контроль будет проводиться непосредственно в составе поезда Польских железных дорог.

Стоимость проезда в сообщении Минск-Варшава составляет 41,21 руб., при этом стоимость проездного документа может меняться в зависимости от курса евро на день покупки билета. Для детей в возрасте от 4 до 12 лет предусмотрена скидка на проезд — 50% от полной стоимости. Дети до 4 лет проезжают бесплатно без занятия отдельного места.

При покупке билетов в Беларуси будут оформляться два билета: один — от Минска до Бреста и второй — от Бреста до необходимой станции на территории Польши, аналогично при следовании из Варшавы при оформлении проезда в Беларуси.

При покупке билетов в Польше будет оформляться один проездной билет на весь путь следования и две нулевые плацкарты с указанием конкретного места в поездах.

По территории Беларуси поезд будет делать остановки на станциях Барановичи-Центральные, Ивацевичи, Береза-Город, Оранчицы, Жабинка.

В Польше остановки предусмотрены в Тересполе, Малашевиче, Хотылув, Бяла Подляска, Менджинец Подляски, Луков, Седльце, Мрозы, Минск-Мазовецки, Варшава.

Следует отметить расписание прибытия и отправления поезда предусматривает возможность проезда пассажиров из Могилева, Витебска, Гомеля в Варшаву и обратно.

Продажа билетов в этом сообщении начнется с 15 ноября. В дальнейшем пассажиры смогут приобретать билеты за 60 суток до начала поездки.

Данный проект будет способствовать повышению привлекательности железнодорожных пассажирских перевозок, удовлетворению спроса на проезд в международном сообщении, развитию туристических маршрутов.

Напомним, что с сентября 2016 г. в ежедневном сообщении курсирует поезд № 304/303 Краков-Варшава-Гродно. Данной услугой воспользовалось порядка 50 тысяч пассажиров. Курсирование этого поезда предусмотрено и в новом графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 г. Стоимость проезда составляет в сообщении Гродно-Краков 50,02 руб., в сообщении Гродно-Варшава — 36,83 руб.
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