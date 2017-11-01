Национальная академия наук Беларуси объявляет о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров от 21 апреля 2016 г. № 327 подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии-2020».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, конкурс объявлен по разработке и внедрению технологии производства инъекционного препарата для лечения внутриклеточных инфекций крупного и мелкого рогатого скота.

Дата проведения конкурса - 30 ноября 2017 года.