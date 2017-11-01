За девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем транзитных товаров, перевозимых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 23%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, железнодорожным транспортом объем транзитных товаров увеличился на 26%, автотранспортом – на 16%.

Данные цифры свидетельствуют о повышении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза.

Этому содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов, в частности, электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также автоматического выпуска товаров.