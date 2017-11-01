|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗИМЫХ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 23%
10:59 01.11.2017
За девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем транзитных товаров, перевозимых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 23%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, железнодорожным транспортом объем транзитных товаров увеличился на 26%, автотранспортом – на 16%.
Данные цифры свидетельствуют о повышении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза.
Этому содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов, в частности, электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также автоматического выпуска товаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
Курсы в банках
на 01.11.2017
Конвертация в банках
на 01.11.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте