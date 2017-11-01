К 20-летию Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель «Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь», рассказали в НЦЗПИ.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, памятный спецштемпель будет использоваться 1 ноября 2017 года для проведения специального памятного гашения.

К этому событию РУП «Белпочта» тиражом 20 тысяч экземпляров выпустило маркированный конверт с литерной маркой «А», художественной основой которого стало изображение здания и логотипа НЦЗПИ.

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь – это научно-практическое государственное учреждение, обеспечивающее подготовку проектов законодательных актов в Республике Беларусь, методическое руководство нормотворческой деятельностью, проведение научных исследований в области права и подготовку научных работников высшей квалификации.

Создан в целях повышения эффективности правотворческой деятельности и усиления роли правовой науки в обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития республики указом от 13 декабря 2007 г. № 630 «О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и научных исследований в области права» на базе Национального центра законопроектной деятельности при президенте (основанного 1 ноября 1997 года).