В Беларуси разрабатывается стратегия "Наука и технологии: 2018-2040". Проект документа рассматривался 31 октября на заседании Президиума Совета министров под председательством премьер-министра Андрея Кобякова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, проект стратегии разработан при подготовке к проведению II Съезда ученых Беларуси. Ее разработка станет одним из ключевых мероприятий Года науки.

По задумке Национальной академии наук, стратегия должна стать документом, определяющим основные приоритеты научно-технологического развития Беларуси на долгосрочную перспективу. Ожидаемые результаты реализации стратегии должны быть достигнуты с помощью предлагаемых в ней инструментов стимулирования научно-технологического развития, совершенствования государственного управления научной сферой при соответствующем финансовом обеспечении.

При разработке проекта стратегии НАН учтены замечания и предложения, поступившие от Совета Республики, Администрации президента, органов государственного управления, а также учреждений и организаций академической, отраслевой и вузовской науки.

"Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040" будет базовым документом для разработки программ по научно-техническому развитию, прогнозных документов на средне- и долгосрочную перспективу, поэтому попрошу всех внимательно к нему отнестись. Это не какая-то абстракция или очень отдаленная перспектива. Рассматриваемый сегодня вопрос сверхактуален", - отметил Андрей Кобяков.

Как пояснил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, подобные стратегии есть во многих странах. При подготовке проекта документа "Наука и технологии: 2018-2040" НАН изучила и обобщила лучший мировой опыт. Он обратил внимание, что наука развивается быстрыми темпами, появляются новые разработки в сфере IT, искусственного интеллекта, робототехники и т.д.

"Конечно, наша страна не должна в этом плане отставать. У нас есть хороший потенциал, высококвалифицированные кадры для развития науки", - подчеркнул Владимир Гусаков.

В стратегии предлагается обозначить мероприятия для трех этапов - 2018-2020 годы, 2020-2030, 2030-2040. В документе будут прописаны ориентиры и индикаторы развития для каждого из них. Планируется, что финансирование науки будет увеличиваться. Одним из важных мероприятий станет подготовка к новой промышленной революции, или "Индустрии 4.0", как ее еще называют. Она базируется на информатизации и цифровой экономике, однако при внедрении новых технологий нужно будет учесть специфику белорусского производства, а также его специализацию, обратил внимание председатель Президиума НАН.