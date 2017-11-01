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ЭКОНОМИКА РБ
НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
10:11 01.11.2017
Прокуратурой Гомельской области направлено в суд Центрального района Гомеля уголовное дело по обвинению бывших сотрудников Транспортной инспекции по Гомельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки) и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (дача взятки).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, бывший начальник Транспортной инспекции по Гомельской области получал от подчиненных ему сотрудников взятки за оказание содействия в продлении срока действия контракта, снижение требований по выполнению служебных показателей, непринятие мер в связи с просчетами в работе.
Бывшему ведущему специалисту Транспортной инспекции по Гомельской области предъявлено обвинение в даче таких взяток и получении денежных средств от граждан за непривлечение их к административной ответственности при наличии на то оснований.
В ходе расследования уголовного дела установлено 7 эпизодов противоправной деятельности.
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