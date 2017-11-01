Прокуратурой Гомельской области направлено в суд Центрального района Гомеля уголовное дело по обвинению бывших сотрудников Транспортной инспекции по Гомельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки) и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (дача взятки).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, бывший начальник Транспортной инспекции по Гомельской области получал от подчиненных ему сотрудников взятки за оказание содействия в продлении срока действия контракта, снижение требований по выполнению служебных показателей, непринятие мер в связи с просчетами в работе.

Бывшему ведущему специалисту Транспортной инспекции по Гомельской области предъявлено обвинение в даче таких взяток и получении денежных средств от граждан за непривлечение их к административной ответственности при наличии на то оснований.

В ходе расследования уголовного дела установлено 7 эпизодов противоправной деятельности.