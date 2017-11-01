ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ НА УЛИЦЕ ТИМИРЯЗЕВА ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ

09:48 01.11.2017 1 ноября 2017 года начинает свою работу датчик контроля скорости на автомобильной дороге Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь» км 10+240 (ул. Тимирязева, на выезде из города Минска). Как сообщили ЭКОПРЕСС в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, эксплуатация датчика будет производиться в стационарной режиме. Разрешенная скорость движения транспортных средств на данном участке 60 км/ч.