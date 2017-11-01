С 1 ноября 2017 года в УО «Барановичский колледж легкой промышленности имени В.Е.Чернышева» назначен новый директор Артур Пташук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», представили коллективу нового директора заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз и заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц.