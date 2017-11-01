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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР УО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИМЕНИ В.Е.ЧЕРНЫШЕВА»
09:33 01.11.2017
С 1 ноября 2017 года в УО «Барановичский колледж легкой промышленности имени В.Е.Чернышева» назначен новый директор Артур Пташук.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», представили коллективу нового директора заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз и заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц.
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