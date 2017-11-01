Беларусь заняла 38-е место среди 190 государств в рейтинге Doing Bussiness-2018, ежегодном исследовании Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018: Реформирование для создания рабочих мест».

Согласно отчету ”Ведение бизнеса-2017“, опубликованному в октябре прошлого года, наша страна занимала 37-е место.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, подвижка произошла из-за улучшения результата Российской Федерации, которая в рейтинге «Ведение бизнеса-2017» занимала 40-е место, в нынешнем – заняла 35-е, обойдя Казахстан (35 место в «Ведении бизнеса 2017» и 36-е в «Ведение бизнеса 2018»), Словению и Беларусь.

При этом 1 место в рейтинге «Ведение бизнеса 2018» занимает Новая Зеландия.

Таким образом, Беларусь на половину процентного пункта приблизилась к передовому рубежу: в отчете ”Ведение бизнеса-2018“ этот показатель для нашей страны составляет 75,06 балла (в прошлогоднем отчете – 74,51).

Показатель удаленности от передового рубежа дополняет ежегодный рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса, и показывает, насколько правовой режим, регулирующий деятельность субъектов хозяйствования той или иной страны, приближен к передовым практикам в сфере регулирования предпринимательской деятельности. Чем выше балл, полученный по показателю удаленности от передового рубежа (составляет от 0 до 100), тем благоприятнее предпринимательская среда и прочнее правовые институты в стране.

Позиции Беларуси по показателю удаленности от передового рубежа улучшаются ежегодно. Данные текущего исследования показали, что разрыв между достижениями страны и передовым рубежом, рассчитанным на основе наилучших показателей по всем странам и за все годы, составил 24,94 балла.

Исследование «Ведение бизнеса 2018» охватывало период с 1 июля 2016 по 1 июля 2017 года. В обозначенном периоде авторами исследования была учтена подтвержденная предпринимателями Беларуси реформа по показателю ”Кредитование”: создание реестра движимого имущества, обремененного залогом.

Учитывая особенности отчетного периода исследования, подготовленный в текущем году и уже отчасти принятый пакет документов по совершенствованию условий ведения бизнеса, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, отразится на результатах исследования ”Ведение бизнеса 2019“.

Беларусь участвует в исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса» начиная с 2005 года. Наша страна занимает пятое место среди 190 стран охваченных исследованием по количеству реформ проведенных за это время – за прошедшие годы авторы исследования насчитали 37 реформ.

В структуре исследуемых при составлении отчета ”Ведение бизнеса 2018“ сфер ”жизнедеятельности“ бизнеса Беларусь традиционно занимает лидирующие позиции по показателю ”Регистрация собственности (5-е место).

Республика вошла в первую тридцатку стран мира с наилучшими условиями осуществления предпринимательской деятельности по показателям: получение разрешений на строительство (22-е место); обеспечение исполнения контрактов (24-е место); подключение к системе электроснабжения (25-е место); международная торговля (30-е место); регистрация предприятий (30-е место).

По оценке Всемирного банка, в Беларуси улучшены условия осуществления предпринимательской деятельности по показателям: защита миноритарных инвесторов – 40-е место (+ 2 пункта); разрешение неплатежеспособности – 68-е место (+1); кредитование – 90-е место (+11) и налогообложение – 96-е место (+3).