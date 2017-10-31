Расписание движения пригородного столичного маршрута №1270-ЭК изменяется с 1 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», по будним дням предусматривается дополнительный рейс отправлением от РК «Васильковая» в пос. Ратомка в 15.29, от ст.м. Пушкинская – в 16.00;

по всем дням недели взамен рейсов, отправлением от ст.м. Пушкинская в 8.10, 8.50, 9.30 предусматриваются отправления в 8.15, 8.55, 9.35.